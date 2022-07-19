На Доме Обороне в Тюмени создали зеленый уголок с теплыми скамейками. Фото: Тюмень - наш дом

На Доме Обороне в Тюмени преобразили сквер Юристов площадью 3 372 квадратов. Украсили территорию многолетники, кусты спиреи и кизильника.

Зимой на скамейках можно сидеть без опаски отморозить пятую точку – они с подогревом, а всего их семь. Тепло на поверхности будет включаться в холодное время года благодаря реле.

Фото - Тюмень - наш дом.

– После того как мы настроим свет, он будет сфокусирован на статуе. Изначально мы стремились сделать так, чтобы любому человеку было комфортно сфотографироваться здесь вечером, это место должно отлично подойти для селфи, – объяснил подрядчик.

Глава города Руслан Кухарук напомнил, что дизайн-проект для этой небольшой озелененной территории Калининского округа выбирали тюменцы в прошлом году, голосуя на единой цифровой платформе Минстроя РФ в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».