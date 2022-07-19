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Здоровье19 июля 2022 9:30

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 19 июля 2022 года: заболели еще 10 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 19 июля 2022 года
Сергей Швецов
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 19 июля 2022 года увеличилось на 10.

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 19 июля 2022 года увеличилось на 10.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 19 июля 2022 года увеличилось на 10. Всего с начала пандемии ковид подхватили 192 616 человек.

По состоянию на 19 июля 2022 года в стране количество госпитализаций больных коронавирусом за сутки составило 1 337 и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 132,5%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 64 регионах.

Снижение количества госпитализаций произошло в 11 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах РФ. Выздоровели за сутки 4 186 человек, или на 65,4% больше в сравнении с 18 июля 2022 года. Выявлено 4 200 новых случаев. Умерли за сутки 44 человека.