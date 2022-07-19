В тюменском Рощино у пассажирки из Азербайджана изъяли 675 тысяч рублей, а везла она больше миллиона. Фото - Тюменская таможня.

В тюменским аэропорту задержали жительницу Азербайджана. Женщина везла с собой 1 млн 260 тыс. рублей, вот только задекларировать она эту сумму забыла.

– Значительная сумма является превышением установленной законодательством нормы провоза без обязательного письменного декларирования, – объяснили в пресс-службе Тюменской таможни.

На момент задержания по курсу ЦБ России 675 тысяч российских рублей оказались предметом правонарушения. Эту сумму и изъяли.

После завершения таможенного контроля 585 тысяч рублей (10 тысяч долларов США – именно эту сумму можно вывозить без декларации) возвратили нарушительнице. Теперь ее ждет суд.