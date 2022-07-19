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Общество19 июля 2022 7:44

Из-за ремонта теплосетей на улице Таллинской в Тюмени перекроют движение

Ограничения будут действовать до 1 августа
Сергей Швецов
Из-за ремонта теплосетей на улице Таллинской в Тюмени перекроют движение.

Из-за ремонта теплосетей на улице Таллинской в Тюмени перекроют движение.

Фото: Тюмень - наш дом

В районе дома № 2 напо улице Таллинской в Тюмени намерены капитально отремонтировать тепловую сеть. Однако из-за работ придется ограничить движение транспорта – это произойдет с 29 июля по 1 августа.

– Участников дорожного движения убедительно просим обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать правила дорожного движения РФ, – отметили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

В ведомстве подсказали, что объехать закрытый участок дороги можно по улицам Боровской, Станционной и межквартальным проездам.