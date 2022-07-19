В Тюменской области четыре подруги ушли в лес за грибами и пропали. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюменской области разыскали потерявшихся женщин, которые ушли в лес за грибами. Случай, который, к счастью, закончился благополучно, произошел в Нижнетавдинском районе.

– Их местонахождение установлено при участии сотрудников МЧС России, полиции, других экстренных служб и добровольцев. Женщины найдены живыми и невредимыми в районе автотрассы между поселками Новоникольский и Ахманы. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, – рассказали спасатели.

Сотрудники МЧС призывают граждан при планировании похода в лес предварительно ознакомиться с планом местности, определив направления проселочных дорог, линий электропередачи, иных опознавательных знаков.

– Если вы заблудились, главное – не паниковать. Выйти к людям обычно помогают различные звуки: двигатели мимо проезжающих автомобилей, рядом проходящие шоссе, поезд, лай собак, – отметил заместитель начальника пожарно-спасательной части № 138 села Нижняя Тавда, старший лейтенант внутренней службы Алексей Смарыгин.