Тоболяка, который хранил тело убитого друга в диване, осудили на 9 лет. Фото: Ольга Крыльцова

В Тобольске суд приговорил ранее судимого 37-летнего мужчину к девяти годам колонии строгого режима. Мужчину обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью: он до смерти забил своего друга.

Трагедия произошла 27 декабря 2021 года. В этот день осужденный находился с 31-летним приятелем у себя дома. Крепко выпив, товарищи захотели помериться силами, однако ситуация вышла из-под контроля: проснувшись наутро, хозяин квартиры увидел мертвого приятеля, которого он насмерть забил.

– Через два дня злоумышленник решил скрыть следы преступления. Он вымыл кровь в квартире, сжег свою одежду. Тело завернул в простыню и затолкал его в диван. Диван, погрузив на сани, утащил в заброшенный дом, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Вскоре родственники пропавшего мужчины обратились в полицию. Оперативники задержали обвиняемого. Он сознался в убийстве, написал явку с повинной и показал, где спрятал труп.