В Тюмени проведут бесплатные мастер-классы уличного воркаута. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюмени проведут бесплатные мастер-классы уличного воркаута. Тренерами выступят Михаил и Наталья Китаевы.

Так, 23 июля в 17.00 пройдут показательные выступления, конкурсы и соревнования в экопарке «Затюменский». Начало регистрации в 16.20, онлайн-регистрацию можно пройти по этой ссылке.

24 июля встреча состоится в 12.00 в воркаут-центре, который находится на улице Мельникайте, 123а (2-й этаж, вход с торца здания).

– Street workout развивается в Тюмени более 10 лет. За последние 2 года движение воплотило в жизнь 2 крупных проекта, участниками которых стали более двух тысяч людей, – сообщили в информационном портале регионального правительства.

В ведомстве также добавили, что в областной столице установлено более 300 спортивных площадок в скверах, парках и на дворовых территориях.