На тюменской трассе погиб 30-летний мужчина: он выехал на встречку. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В четвертом часу дня сегодня, 18 июля, на 37-м километре федеральной трассы Тюмень – Ишим – Омск в Тюменском районе произошла трагедия. Здесь случилось дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

– По предварительным данным, автомобиль ВАЗ 12-й модели выехал на полосу встречного движения, где столкнулся «Ладой-Калиной». 30-летний водитель ВАЗа от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель и пассажир «Лады-Калины» получили различные травмы, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД передают, что из-за аварии движение транспорта затруднено в обоих направлениях. На месте происшествия работают два наряда ДПС, которые регулируют движение транспорта в реверсивном порядке по обочине.