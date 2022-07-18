В Тобольске поймали женщину, которая убежала из дома, зарезав мужа. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тобольске произошла семейная трагедия. В квартире жилого дома в 10-м микрорайоне женщина зарезала своего 41-летнего мужа.

Горожанка распивала алкоголь с супругом. Прямо во время застолья между ними возник конфликт на почве личных неприязненных отношений. Злоумышленница схватила кухонный нож и вонзила его любимому в область груди, тот скончался на месте.

– После содеянного она попыталась скрыться с места преступления, покинув квартиру, но была задержана, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В настоящее время местной жительнице предъявлено обвинение в убийстве. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.