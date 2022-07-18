Александр Моор исполнил мечту 10-летней девочки, отправив ее с мамой на неделю в Санкт-Петербург. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Губернатор Тюменской области Александр Моор исполнил мечту 10-летней девочки, отправив ее с мамой Анастасией на неделю в Санкт-Петербург. Ранее, еще перед Новым годом, Елизавета Калашникова оставила письмо со своими мечтами на «Елке желаний». Его и снял с зимней красавицы глава региона.

Фото - личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети.

– Зимой мы договорились с ними, что в Северную столицу лучше ехать летом. И вот мечта Елизаветы осуществилась. Разместились в самом центре, у них всё хорошо. В планах – посетить Петропавловскую крепость, Царское Село, совершить морскую прогулку в Кронштадт. Фонтаны Петергофа они уже увидели, – рассказал Александр Моор в соцсетях.

Он также отметил, что для Лизы поездка в Санкт-Петербург – это яркие и запоминающиеся эмоции, а для ее мамы важно, что девочка получит консультацию в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете Минздрава России.