В Тобольске женщина выпала из окна на 5-м этаже и разбилась

В Тобольске женщина выпала из окна на 5 этаже и разбилась. Фото: Ольга Крыльцова

В Тобольске женщина выпала из окна на пятом этаже жилого дома и разбилась. Это произошло в микрорайоне Менделеево.

Как сообщают очевидцы происшествия в социальных сетях, горожанка имела проблемы с алкоголем, якобы у нее остались двое детей.

– В настоящий момент проводится проверка, устанавливаются обстоятельства трагического инцидента, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени на крышу поликлиники № 1, которая находится на улице Газовиков, упала девочка. В настоящее время она находится в реанимации.

Ребенка доставили в детское приемное отделение областной клинической больницы № 2, после чего перевели в анестезиолого-реанимационное отделение детского стационара. Сейчас специалисты оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь