В озере на Лесобазе в Тюмени массово погибла рыба. Фото: Скриншот с видео

В озере Оброчном на Лесобазе в Тюмени массово погибла рыба. Местная жительница сообщила об этом в социальных сетях.

«Что случилось? Щука мертвая вдоль всего берега валяется... Это из-за сетей? Или от жары? Довольно больших особей к берегу прибило. И это по всему берегу», – говорит горожанка. Она прикрепила к посту в одном из сообществ в социальной сети «ВКонтакте» соответствующее видео.

Жители этого района сразу стали высказывать свои предположения, почему же могла погибнуть рыба. У них самые разные версии: «Каждый год так, на улице жарко, и вода теплая, не выдерживает рыбка такого накала»; «Скорее всего, кто-то с электроудочкой сунулся»; «Отрава какая-то, вот и рыба дохнет»; «Могли спустить каустик с ТЭЦ-1, как в 2004 году. Тогда тоже вся рыба брюшком кверху летом поплыла».

По словам специалистов Росприроднадзора, жара действительно может негативно повлиять на рыбу, так как из-за чрезмерно теплой погоды снижается содержание растворенного кислорода в реках и озерах.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменец Александр Садыков выловил из реки Туры огромного леща весом более четырех килограммов. Фотографиями с более чем удачной рыбалки местный житель поделился в социальных сетях.