Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье18 июля 2022 9:30

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 18 июля 2022 года: заболели еще 42 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 18 июля 2022 года
Сергей Швецов
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 18 июля 2022 года увеличилось на 42.

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 18 июля 2022 года увеличилось на 42.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 18 июля 2022 года увеличилось на 42. Всего с начала пандемии ковид подхватили 192 606 человек.

По состоянию на 18 июля 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 575 и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 18,4%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 22 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 40 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 23 субъектах РФ.

Выздоровел за сутки 2 531 человек, это на 1,9% больше в сравнении с 17 июля 2022 года. Выявлено 4 548 новых случаев. Умерли за сутки 35 человек.