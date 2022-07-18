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Общество18 июля 2022 7:25

На День города «Страна Девелопмент» подарит тюменцам концерт Вячеслава Бутусова

На День города «Страна Девелопмент» подарит тюменцам концерт Вячеслава Бутусова.

На День города «Страна Девелопмент» подарит тюменцам концерт Вячеслава Бутусова.

30 июля Тюмень отметит 436-й день рождения. Легенда российского рока Вячеслав Бутусов станет хедлайнером праздничного концерта на Дне города. Музыкант выступит на главной сцене – на площади 400-летия Тюмени.

Выступление легендарного лидера группы Nautilus Pompilius – подарок жителям и гостям города от федерального застройщика «Страна Девелопмент». Компания начала свою работу в Тюмени 13 лет назад. За это время застройщик построил в городе более 900 тыс. кв. м жилой и коммерческой недвижимости. По итогам 2021 года «Страна» возглавила рейтинг застройщиков Тюменской области по объему строительства в регионе.

История группы компаний «Страна Девелопмент» началась именно в Тюмени в 2008 году. День города – праздник, который объединяет всех жителей областной столицы, поэтому мы решили, что музыкальная история нескольких поколений станет отличным подарком, – комментирует генеральный директор ГК «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков.

Вячеслав Бутусов – советский и российский рок-музыкант, певец, композитор, писатель, общественный деятель, заслуженный артист Российской Федерации, лидер и вокалист рок-групп Nautilus Pompilius, «Ю-Питер» и «Орден Славы».

На Дне города вместе с артистом на сцене выступит группа «Орден Славы». На концерте прозвучат известные и любимые не одним поколением россиян песни. Живой звук, знакомые мотивы и тексты песен будоражат кровь и вызывают приятную ностальгию.

Масштабный размах ждет Тюмень в этом году. Сразу несколько локаций города станут площадками для праздничных мероприятий. Для горожан подготовили различные шоу и концерты, творческие, спортивные и экстремальные выступления, фестивали и ярмарки. Завершит День города праздничный салют.

Справка

«Страна Девелопмент» – федеральный застройщик. Строим дома и торговые центры в Тюмени, Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На рынке недвижимости с 2008 года. В наших домах живут более 22 тысяч семей. За 13 лет построили около 1 млн кв. метров жилья.

В 2021 году вошли в топ-50 застройщиков России по объему ввода жилья. 80% жилых домов сдаем раньше срока. Каждый проект отличается использованием передовых технологий: система «умный дом», закрытые, охраняемые дворы без машин, безбарьерная среда, эргономические инженерные технологии.

Сейчас в Тюмени застройщик реализует четыре проекта: ЖК «Сердце Сибири», «Звездный», «Домашний» и «Колумб». Подробная информация на сайте strana.com.