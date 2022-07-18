На День города «Страна Девелопмент» подарит тюменцам концерт Вячеслава Бутусова.

30 июля Тюмень отметит 436-й день рождения. Легенда российского рока Вячеслав Бутусов станет хедлайнером праздничного концерта на Дне города. Музыкант выступит на главной сцене – на площади 400-летия Тюмени.

Выступление легендарного лидера группы Nautilus Pompilius – подарок жителям и гостям города от федерального застройщика «Страна Девелопмент». Компания начала свою работу в Тюмени 13 лет назад. За это время застройщик построил в городе более 900 тыс. кв. м жилой и коммерческой недвижимости. По итогам 2021 года «Страна» возглавила рейтинг застройщиков Тюменской области по объему строительства в регионе.

– История группы компаний «Страна Девелопмент» началась именно в Тюмени в 2008 году. День города – праздник, который объединяет всех жителей областной столицы, поэтому мы решили, что музыкальная история нескольких поколений станет отличным подарком, – комментирует генеральный директор ГК «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков.

Вячеслав Бутусов – советский и российский рок-музыкант, певец, композитор, писатель, общественный деятель, заслуженный артист Российской Федерации, лидер и вокалист рок-групп Nautilus Pompilius, «Ю-Питер» и «Орден Славы».

На Дне города вместе с артистом на сцене выступит группа «Орден Славы». На концерте прозвучат известные и любимые не одним поколением россиян песни. Живой звук, знакомые мотивы и тексты песен будоражат кровь и вызывают приятную ностальгию.

Масштабный размах ждет Тюмень в этом году. Сразу несколько локаций города станут площадками для праздничных мероприятий. Для горожан подготовили различные шоу и концерты, творческие, спортивные и экстремальные выступления, фестивали и ярмарки. Завершит День города праздничный салют.

Справка

«Страна Девелопмент» – федеральный застройщик. Строим дома и торговые центры в Тюмени, Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На рынке недвижимости с 2008 года. В наших домах живут более 22 тысяч семей. За 13 лет построили около 1 млн кв. метров жилья.

В 2021 году вошли в топ-50 застройщиков России по объему ввода жилья. 80% жилых домов сдаем раньше срока. Каждый проект отличается использованием передовых технологий: система «умный дом», закрытые, охраняемые дворы без машин, безбарьерная среда, эргономические инженерные технологии.

Сейчас в Тюмени застройщик реализует четыре проекта: ЖК «Сердце Сибири», «Звездный», «Домашний» и «Колумб». Подробная информация на сайте strana.com.