В Тюмени парень по шею провалился в канализацию, которую не было видно в огромной луже. Фото - Юлия Петресова.

Вы же помните, какой сильный ливень прошел вчера в Тюмени. В городе затопило дороги – так, что машины глохли, посетители магазинов хлюпали в ботинках, выбирая товары, а дети даже купались в огромных лужах и бегали под дождем. Но так весело было не всем. Во дворе дома № 8 на улице Пермякова парень по самую шею провалился в канализацию, которую не было видно в большущей луже.

«Сын провалился по шею в яму, получив ссадины и ушибы. Она находится напротив первого подъезда возле детской площадки. Данную территорию обслуживает «Жилсервисуют». Примите меры», – просит мама подростка, которая написала это сообщение в местной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Парень поцарапал руку. Фото - Юлия Петресова.

На фото, приложенном к посту, видно как мальчик измеряет глубину лужи хоккейной клюшкой. Она почти полностью уходит под воду.

В пресс-службе городской администрации сегодня, 18 июля, сообщили, что сотрудники управляющей компании восстановили решетку ливневой канализации. Таким образом, проблема устранена.

Решетку поставили на место. Фото: Тюмень - наш дом

В ведомстве также пояснили, что устройство ливневки осуществляется при выполнении проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов дорожной инфраструктуры. Диаметр коллектора принимается с учетом площади водосбора с прилагающих территорий, а также с учетом коэффициента интенсивности атмосферных осадков, в соответствии с нормативно-технической документацией.

– При обильных осадках необходимо определенное время для отвода сверхинтенсивного объема дождевых стоков с поверхности проезжей части. Существующие сети ливневой канализации работают в штатном режиме. В настоящее время силами подрядных организаций осуществляется откачка дождевых вод, – сообщили в администрации.