В Тюменской области приступили к уборке салата «Айсберг» и капусты «Адема». Фото: агрофирма КРиММ

В Тюменской области приступили к уборке ранних овощных культур открытого грунта. Как сообщили в пресс-службе департамента агропромышленного комплекса Тюменской области, агрофирма «КРиММ» убрала салат с площади 3,2 гектара в Упоровском районе. С одного гектара получилось 180 центнеров полезной травки. Сорта «романо», «айсберг», «батавиа» уже начали поступать на прилавки прямо с полей.

Одновременно на полях предприятия стали убирать капусту. Например, сорт «адема» дает весомую урожайность – 526 центнеров с гектара, а всего на сегодняшний день с полей убрано 3,2 гектара капусты. Хозяйки ценят этот сорт за вкус и компактные кочаны, которые удобно резать для засолки и для приготовления вкуснейших блюд. Почему производители любят этот сорт? Да потому, что он не трескается и может сохраняться в поле до четырех недель. Свежий урожай капусты уже поступил на прилавки торговых сетей и отгружается региональным покупателем.

Напомним, в Тюменской области весной высадили более 1 тысячи гектаров овощей открытого грунта. На полях растут морковь, капуста, свекла, лук, салат и многое другое.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в середине июня 2022 года тюменские аграрии завершили яровой сев. 707 тысяч га засеяны зерновыми и зернобобовыми культурами, из них 416 тысяч га – пшеницей. Завершен посев однолетних трав на площади более 60 тысяч га.

Всего в 2022 году засеяли 10 778 гектаров зерновыми и зернобобовыми культурами, кормовыми – 24 585 гектаров, картофелем – 2 082 гектара, овощами – 451 гектар.