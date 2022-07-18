В Ялуторовске увеличат производство пазогребневых блоков: появится 13 новых рабочих мест Фото: Пресс-служба «Инвестиционного агентства Тюменской области»

Предприятие «КСМ», базирующееся в Ялуторовске, планирует выпускать новый продукт цеха силикатных изделий – пазогребневые блоки. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, таким образом выпуск силикатного кирпича увеличится на 76%. Пазогребневые блоки считаются самым прогрессивным кладочным материалом, который идеально подходит для жилых и общественных зданий.

Помимо этого, компания планирует модернизировать производство Ялуторовского комбината строительных материалов: программа рассчитана до 2031 года. Часть денег на модернизацию выделили областные власти.

Напомним, предприятие «КСМ» производит стеновые блоки из автоклавного газобетона и силикатные изделия, выпускаемые под торговой маркой «Поревит». Это один из крупнейших производителей строительных материалов на Урале, на предприятии работают более 240 человек. В результате модернизации планируется создать еще 13 рабочих мест.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», за первые пять месяцев 2022 года в Тюменской области произвели почти 13 тысяч тонн говядины, свинины, баранины и других видов мяса. Это почти на 5% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Что касается объемов производства мясных полуфабрикатов, то они превысили 14 тысяч тонн, производство мясных и мясосодержащих консервов увеличилось на 35% по сравнению с прошлым годом и составило 355,5 туб.

Также мы сообщали, что сибирская ковровая фабрика планирует увеличить объемы производства. Несмотря на тяжелый 2021 год, он стал продуктивным.