В Тюмени, где выпало более трети месячной нормы осадков, устраняют последствия сильнейшего ливня. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени, где за один лишь вчерашний день выпало более трети месячной нормы осадков, устраняют последствия сильнейшего ливня. С автомобильных дорог и тротуаров откачано более трех тысяч кубов дождевой воды.

Власти признаются, что больше всего пострадали автомобилисты, которые ехали по улицам Газовиков, Щербакова, Военной, Воровского, Калинина, Ветеранов Труда, 70 лет Октября, по Заречному и Юганскому проездам и другим. В некоторых местах вода доходила до самого дна авто, машины глохли прямо на дороге.

– Мы знали, что на город в выходные надвигаются ливни, поэтому подрядные организации провели ревизию ливневок и очистку там, где была необходимость. У дождеприемников и труб есть пропускная способность. Поскольку дождь был очень сильным, ливневка справлялась, но вода уходила не сразу, – объяснил председатель комитета текущего содержания улично-дорожной сети городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Владимир Поминов.

Кстати, сообщить о подтоплении тротуаров и улиц города вы можете в единую диспетчерскую службу города Тюмени по телефону 510-126, а также в диспетчерскую АО «ТОДЭП» по телефону 68-32-34.