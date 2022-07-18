В Тюменской области водитель насмерть задавил женщину и скрылся с места ДТП. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Сотрудниками ГИБДД разыскивают водителя, который насмерть задавил женщину в Омутинском районе. Трагедия произошла во втором часу ночи на 184-м километре федеральной трассы Тюмень – Ишим – Омск.

– Неустановленный автомобиль сбил пешехода, водитель с места ДТП скрылся. 38-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Очевидцев происшествия просят обратиться в дежурную часть полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области по адресу г. Тюмень, ул. Одесская, 16 или позвонить по телефону 8(3452) 794-610.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени на улице Мельникайте водитель Lada Priora въехал в остановку «Улица Депутатская», на которой в это время находились люди, а потом скрылся. Сила удара была настолько большой, что конструкция остановочного комплекса не выдержала и буквально распалась на глазах. В ДТП пострадали 3 женщины, стоявшие на остановке. Этот случай произошел в январе 2022 года. Водителя до сих пор не нашли.