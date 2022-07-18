В озере под Тюменью утонул 22-летний парень из Свердловской области. Фото: Вадим Бегун

В озере Андреевском под Тюменью утонул 22-летний парень из Свердловской области. Тело на поверхность достали водолазы, сообщили в Тюменской областной службе экстренного реагирования.

По словам очевидцев случившейся трагедии, место, где купался молодой человек, не оборудовано, но там всегда есть люди, потому что пляж пользуется популярностью. Он зашел в воду и пропал.

Также стало известно, что погибший проживал в Нижней Тавде около года. Там он работал корпоративным ведущим. Планировал поступать в институт культуры в Екатеринбурге.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в реке Ишим на территории СНТ «Локомотив» утонул 17-летний подросток из Тюмени, который приехал погостить к родственникам. Молодой человек купался в месте, где делать это запрещено.

Юноша находился в компании своих сверстников, которые попытались помочь утопающему, но не смогли предотвратить трагедию. Подростки сообщили, что купались в водоеме без взрослых, вопреки правилам безопасности.