Коронавирус в Тюмени, последние новости на 17 июля 2022 года: заболели еще 47 человек, 1 умер

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 17 июля 2022 года увеличилось на 47, умер 1 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 17 июля 2022 года увеличилось на 47, умер 1 человек. Всего с начала пандемии ковид подхватили 192 564 человека.

По состоянию на 17 июля 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 705 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 46,3%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 12 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 62 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 11 субъектах РФ.

Выздоровело за сутки 2 483 человека, или на 13,8% меньше в сравнении с 16 июля 2022 года. Выявлено 4 664 новых случая. Умерло за сутки 46 человек.