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Общество18 июля 2022 4:00

На Лесобазе в Тюмени 18 июля 2022 года погаснут два светофора

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Сергей Швецов
На Лесобазе в Тюмени 18 июля 2022 года погаснет два светофора.

На Лесобазе в Тюмени 18 июля 2022 года погаснет два светофора.

Фото: Тюмень - наш дом

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 18 июля, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 12.00 до 15.00 отключение произойдет на пересечении ул. Западносибирской и ул. Казачьи Луга; на ул. Западносибирской в районе дома № 30.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.