Под Ишимом водитель опрокинулся на самопальном мотоцикле и погиб. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На грунтовой дороге между улицами Производственной и Центральной в селе Черемшанское Ишимского района опрокинулся самодельный мотоцикл. Им управлял 32-летний местный житель, он погиб.

– Трагедия произошла в шестом часу вечера. Сельчанин не справился с управлением мототранспорта и съехал с проезжей части в кювет, – рассказали подробности дорожно-транспортного происшествия в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области, добавив, что в настоящее время сотрудники ведомства выясняют обстоятельства происшествия.