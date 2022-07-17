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Происшествия17 июля 2022 8:31

Под Ишимом водитель опрокинулся на самопальном мотоцикле и погиб

Мужчине было всего 32 года
Сергей Швецов
Под Ишимом водитель опрокинулся на самопальном мотоцикле и погиб.

Под Ишимом водитель опрокинулся на самопальном мотоцикле и погиб.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На грунтовой дороге между улицами Производственной и Центральной в селе Черемшанское Ишимского района опрокинулся самодельный мотоцикл. Им управлял 32-летний местный житель, он погиб.

– Трагедия произошла в шестом часу вечера. Сельчанин не справился с управлением мототранспорта и съехал с проезжей части в кювет, – рассказали подробности дорожно-транспортного происшествия в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области, добавив, что в настоящее время сотрудники ведомства выясняют обстоятельства происшествия.