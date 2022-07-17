Как уберечь детей от падения из окон: советы тюменцам. Фото: Вадим Бегун

Как уберечь детей от падения из окон: советы тюменцам. В 2022 году в областном центре произошло уже три таких случая.

– Нужно всегда обсуждать с детьми возможность возникновения опасных ситуаций, которые могут нести угрозу здоровью и жизни. Важно никогда не оставлять детей без присмотра и всегда знать, где и с кем находится ваш ребенок. Если он уходит, необходимо научить его, чтобы он всегда ставил родителей в известность, – рассказала зампредседателя городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Тюмени Илона Осипова.

Кстати, Для того, чтобы предотвратить несчастные случаи в заброшенных домах, сотрудники местной администрации ведут реестр таких зданий и принимают меры для обеспечения их безопасности. Они разыскивают собственников и принимают меры по ограждению для обеспечения безопасности детей, передает издание «Тюменская область сегодня».