Фермеры из Тобольского района поставляют люцерну в Югру и на Ямал. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

Одним из образцов культуры земледелия он назвал индивидуального предпринимателя Юрия Тарабукина из с. Булашово. Его сено уже много лет покупают фермы из северных округов, а также местные предприятия. Ежегодно на 1500 га он косит до 16 тыс. рулонов весом по 350 кг.

– Поля Юрия Тарабукина – это образец культуры земледелия. Летом - ровные, весной и осенью - вспаханные в пух. За техникой он следит не менее тщательно. Содержит в чистоте и рабочем порядке, – отметил Митрюшкин, передает «Тюменская линия».