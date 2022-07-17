В День города Тюмени пройдет множество спортивных мероприятий. Фото: Вадим Бегун

В День города Тюмени, 30 июля 2022 года, пройдет множество спортивных мероприятий. На набережной Туры состоится фестиваль экстремальных видов спорта: горожане и гости увидят скалолазание, чирлидинг, единоборства, аквабайк, парашютный спорт, силовой экстрим и прочее.

В футбольном центре «Дерби» пройдет межрегиональный детский инклюзивный фестиваль «Футбол – школа жизни». Отборочный этап стартовал 15 июля. В мероприятии примут участие команды из 25 учреждений, это около 700 человек.

Активные жители смогут сдать нормативы ГТО и поучаствовать в других спортивных мероприятиях. Праздник продолжится 31 июля. Участники тюменского полумарафона «Стальной характер» пробегут по главным улицам города. Для любителей бега будут доступны дистанции 5, 10 и 21,1 км. Уже более 1,5 тысячи жителей подали заявки, передает «Вслух.ру».