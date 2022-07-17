В Ишиме пройдет конкурс диджеев. Фото - commons.wikimedia.org.

В Ишиме пройдет конкурс диджеев. Победителю вручат ценный приз.

Соревнования по диджеингу начались 9 июля в Фестивальном парке города. Представлять свои сеты участники могут каждую субботу до конца лета в рамках молодежной дискотеки. Лучшего определят в конце августа.

– Июль и август обещают быть насыщенными и интересными. Мероприятия для посещения можно запланировать уже сейчас. Для этого вы можете посмотреть событийный календарь Ишима. Там предусмотрены мероприятия на любой возраст и вкус в разных локациях города, – рассказал «Тюменской линии» заместитель главы города по социальным вопросам Борис Долженко.