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Здоровье16 июля 2022 8:53

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 16 июля 2022 увеличилось на 53 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюменской области на 16 июля 2022
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 16 июля 2022 увеличилось на 53 человека

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 16 июля 2022 увеличилось на 53 человека

Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 16 июля 2022 года увеличилось на 53 человека, включая троих детей. Таким образом, общее количество заразившихся с начала пандемии составило 192 517 человек.

Также за сутки выздоровели 17 человек (за весь период 187 803 человека). Под медицинским наблюдением остаются 298 человек, развернуто 40 коек. Свободный коечный фонд составляет 12,5%.

За сутки медики провели 2 883 лабораторных исследования на коронавирус. Первый курс вакцинации прошли 1 233 256 человек, полный курс – 1 124 096 человек.