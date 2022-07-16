Из-за ремонта моста на трассе Тюмень - Курган грузовикам запретили проезд Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 37-м километре федеральной трассы Р-254 «Иртыш» Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск временно ограничено движение грузовиков с 0 по 69 километры на подъезде к городу Тюмени. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, это связано с ремонтом моста через реку Мендеря. Легковушки могут объезжать этот участок.

Разрушенный мост Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

А вот грузовикам, которые едут из Тюмени в Курган, рекомендовано ехать по дороге Шадринск – Ялуторовск.