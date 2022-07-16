В Тюменском районе подростки сортируют коробки, заполняют карточки и ухаживают за клумбами

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Почти три тысячи ребят трудоустроено этим летом при содействии Центра занятости населения города Тюмени и Тюменского района. Трудовой опыт подростки получают в школах, учреждениях культуры и спорта, в отрядах глав муниципалитетах, на предприятиях и в Областной больнице №19. Детям помогают трудоустроиться 116 работодателей, из которых 40 – организации внебюджетного сектора экономики.

В Боровском, например, для ребят создано 340 рабочих мест. Подростки убирают мусор в общественных местах, ухаживают за цветочными клумбами, подметают улицы и красят детские площадки. Два юных помощника сортируют коробки на молочном заводе «Абсолют», в медцентре «Панацея» регистратором работает юная Диана Назмутдинова, которая в день заполняет около 40 карточек, а в строительной компании «БАФ-ИНЖИРИНГ» подростки очень помогают специалистам.

Кстати, во время трудовых будней ребята активно участвуют в развлекательных и патриотических мероприятиях.