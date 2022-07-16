Футбольный клуб «Тюмень» начнет новый сезон в обновленном составе

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Футбольный клуб «Тюмень» вовсю готовится к старту нового сезона в ФНЛ-2. В этом сезоне обновленная команда встретится с лидерами таблицы прошлого сезона, сообщает «Вслух.ру». К примеру, первым соперником станет «Амкар-Пермь» (матч пройдет 24 июля). Через неделю пройдет выездная игра с «Челябинском», а 14 августа команда сразится в поединке с «Новосибирском».

В этом сезоне ФК «Тюмень» выступит в обновленном составе. Команду покинули Данил Карпов, АртемийМалеев, Артур Рябокобыленко, Антон Полюткин, Максим Казанков, Станислав Антипин. Вместо них выступят защитники Артём Пасько, Никита Чистяков, полузащитники Линар Шарифуллин, Никита Балахонцев, нападающие Никита Касаткин, Владимир Лаптев, Илья Прохоров, голкипер Егор Любаков и другие.

В этом сезоне ФК «Тюмень» проведет 27 игр, а завершится турнир 5 июня 2023 года.