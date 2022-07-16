В Тобольске гостей фестиваля 17 июля будут потчевать бодряшим крапивным чаем

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В Тобольске завтра, 17 июля 2022 в 12 часов, в гостином дворе Тобольского кремля (ул. Красная площадь, 2) впервые состоится музейный фестиваль «Крапивник». Гости праздника смогут познакомиться с уникальной крапивной мастерской, поиграть в игры, поучаствовать в квестах и мастер-классах.

А ещё все желающие смогут попробовать бодрящий крапивный чай и научиться делать крапивную нить и ароматное саше из разнотравья. С уникальной коллекцией крапивного ткачества, которую привезли из северных экспедиций более сотни лет назад, можно будет познакомиться в крапивной мастерской Тобольского музея-заповедника, сообщает «Тюменская линия».

Вход свободный.