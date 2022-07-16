В Нижнетавдинском районе «Томы Сойеры» отреставрируют старинный дом одинокой старушки

Фото: Александр Рыков

Официальное открытие фестиваля «Том Сойер Фест» состоится 20 июля 2022 в Нижнетавдинском муниципальном районе. Волонтеры начнут восстанавливать дом, построенный в с. Новотроицкое в 1924 году. По словам координатора проекта Александра Рыкова, в этом доме живет одинокая пенсионерка, ребенок войны Надежда Распопова.

Основной этап проведения Феста пройдет с 15 июля по 25 августа 2022. Александр отмечает, что даже они, волонтеры-новички, осилят этот несложный объект по сохранению деревянного наследия. Особую художественную и историческую ценность дома представляют деревянные наличники и старинные ворота, сообщает «Тюменская область сегодня».

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», «Том Сойер Фест» - это фестиваль восстановления исторической среды на деньги спонсоров. Волонтеры готовы знакомиться друг с другом, творить добрые дела, сохранять историческую среду и историю родного края. Строения, которыми займутся добровольцы, не имеют особого охранного статуса архитектурного памятника.