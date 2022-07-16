Тюменские «муравьи», которые выйдут на работу в понедельник, займутся подготовкой ко Дню города Фото: Тюмень - наш дом

Третья смена «Отрядов мэра» выходит на работу в Тюмени в ближайший понедельник, 18 июля 2022. Ребята от 14 до 17 лет отработают 10 дней (две недели, включая выходные), готовясь к подготовке Дня города Тюмени 2022.

По информации портала «Вслух.ру», тюменские «муравьи» будут заняты в 50-ти видах трудоустройства. Они будут помогать почтальонам, библиотекарям, операторам ЭВМ, инструкторам по спорту и культорганизаторам. Зарплата за трехчасовую занятость в день составит 4 365, 43 рубля.

Последняя, четвертая смена, пройдет в Тюмени с 8 по 19 августа 2022. Сейчас можно записаться в резерв и направить заявки на e-mailrezerv_om@mail.ru.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Все интересующие вопросы можно задать по телефонам: 51-79-51, 51-79-52, 69-19-86.