Тюменские ветеринары рассказали, как избавить пса от теплового удара во время жары Фото: Татьяна Коркина

Из-за высокой температуры воздуха и невнимательности хозяина собаки могут получить тепловые удары, особенно в жару, которая установилась в Тюменской области. Об этом рассказала опытный тюменский ветеринар Зинаида Матвеева. По её словам, потовые железы у собак находятся на подушечках лап и в межпальцевых мембранах. Песики сбрасывают лишнее тепло за счет частого и глубокого дыхания.

- В итоге охлаждается влажная слизистая мочки и поверхность высунутого языка, обильно смоченного слюной, а также верхние дыхательные пути и легкие. Тепловому удару наиболее подвержены собаки длинношерстных северных пород: с плотным мехом и густым подшерстком, - рассказала Зинаида Матвеева.

В группе риска также находятся щенки, пожилые собаки, беременные собаки, собаки черного и темного окраса и другие. Во время жары лучше всего их поместить в тень и обеспечить прохладной водой.

Ветеринары советуют гулять в жару с собаками утром или ближе к закату, не изнурять их физическими упражнениями и обеспечить постоянный доступ к прохладной воде. Если тепловой удар пес все-таки получил, то спасти собаку может только правильно оказанная первая помощь и лечение.