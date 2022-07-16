В Тюмени показ голливудской классики заменили на ленту киргизского режиссера «Шамбала»

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Бесплатный показ фильма «Шамбала» киргизского режиссера Артыкпая Суйндукова пройдет 23 июля 2022 в 19 часов в рамках проекта «Киноклуб». Его организаторами являются мультицентр «Контора пароходства» и молодежное издание Moi-portal.ru. Раньше в «Киноклубе» показывали голливудскую классику, снятую до 1948 года, однако теперь принято решение показать современное кино и продемонстрировать чистоту человечества и отношения с природой.

Сюжет картины, основанный на повести Чингиза Айтматова «Белый пароход», рассказывают о семье, живущей высоко в горах. Мальчик по имени Шамбала верит в древний миф о Матери-Оленихе, спасшей последнего младенца их рода Бугу от врагов и вскормившей его своим молоком. Спустя время люди истребили оленей, но мальчик верит, что когда-нибудь животные вернутся в их края.

По словам руководителя Moi-portal.ru Дмитрия Колобова, решение о показе фильма в Тюмени было принято на кинофестивале «Герой», во время знакомства с продюсером картины.

- Плюс ко всему гости “Киноклуба” уже устали от старой американской классики, поэтому нам захотелось привнести что-то более свежее и современное в показы. Этого фильма нет в открытом доступе и ни в одном онлайн-кинотеатре, посмотреть его можно будет только в рамках “Киноклуба”», - отметил Дмитрий Колобов.