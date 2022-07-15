Каскадеры привезут в Тюмень тачки из «Безумного Макса»

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В Тюмени с 28 июля по 7 августа будут проходить гастроли российского театра «Каскадер». В 2022 году каскадеры представят новую программу.

Захватывающее экстремальное шоу будет проходить в Тюмени на парковке ТРЦ «Тюмень Сити Молл». В нем примут участие гигантские трансформеры и монстроподобные автомобили, сделанные российскими инженерами, а также огненные трюкачи.

Организаторы шоу отмечают, что шесть лет назад им удалось «оживить» легковушку: она превратилась в стреляющего робота. Автобот был сконструирован на базе «Жигулей». Единственный в России автомобиль-трансформер – «ВАЗблби» – стал любимцем детворы.

На этом конструкторы не стали останавливаться и смастерили грузовик-трансформер. Расцветкой махина напоминает любимого поклонникам «Трансформеров» Оптимуса Прайма.

– Наш руководитель Геннадий Кочерга, он же инженер-механик, после создания первого автобота сказал: «А давайте что-нибудь грандиозное сделаем, а то этот трансформер маленький». Так появился Оптимус Прайм – тягач Freightliner с длинным носом, который раскладывается 7 метров в высоту. Необычные машины способны не только ездить и превращаться в роботов, но и стрелять из оружия, – рассказал организатор тюменского шоу Виктор Рассадин.

По словам организаторов грандиозного семейного шоу, в этом году коллектив подготовил новую яркую программу. Например, зрители увидят маленькие автомобили из мультфильма «Тачки», суровые машины из «Безумного Макса», выступление на танках, имитацию боев Великой Отечественной войны и многое другое.

Отметим, что в подготовке номеров задействована группа «Автородео» – участник ежегодных фестивалей каскадеров, обладатель различных премий. В состав команды входят только высококвалифицированные спортсмены и каскадеры высшей категории, которые принимают участие в съемках клипов и фильмов.

Добавим, что билеты уже поступили в продажу. Приобрести их можно в ТРЦ «Фаворит» (ул. Валерии Гнаровской, 12) и на сайте «Шоу каскадеров» (https://showkaskader.ticketscloud.org/). Стоимость билетов до 27 июля составляет 1200 рублей, с 28 июля – 1500 рублей. Детей до 4 лет включительно родители могут провести на шоу бесплатно. До 31 июля действует бесплатная доставка билетов.

Телефон для справок: 8-960-152-70-70.

Генеральный партнер «Шоу каскадеров» в Тюмени:

Мясной бренд «Ишимский» - лидер УрФО по производству мясных изделий

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