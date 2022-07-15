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Происшествия15 июля 2022 10:46

Житель Тюмени под видом оперативника ФСБ обманом выудил у мужчины 1 миллион рублей

Его тут же задержали
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Житель Тюмени под видом оперативника ФСБ обманов выудил у мужчины 1 миллион рублей

Житель Тюмени под видом оперативника ФСБ обманов выудил у мужчины 1 миллион рублей

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины, который обвиняется в покушении на мошенничество в крупном размере. Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области, собрано достаточно доказательств преступления, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Следователи выяснили, что в июне 2022 года обвиняемый под видом оперативного сотрудника ФСБ сообщил жителю Тюмени, что против него якобы возбуждено уголовное дело и совсем скоро его задержат. Злоумышленник убедил потерпевшего, что сможет решить вопрос о прекращении уголовного преследования за 1 миллион рублей. Мужчина согласился, передал часть денег (300 тысяч рублей) в автомобиле обвиняемому, и в этот момент преступника задержали.

Следователи осмотрели место происшествия, забрали предметы, важные для следствия, допросили свидетелей и очевидцев происходящего.