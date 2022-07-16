Погода в Тюмени на 16 июля 2022 года: «заметно похолодает» с 32 до 29 градусов

Погода в Тюмени на 16 июля 2022: «заметно похолодает» с 32 до 29 градусов Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 16 июля 2022 года, ожидается облачность с прояснением, местами кратковременные дожди. В южных районах сильные дожди и грозы, днём возможен град, ночью местами туман, ветер юго-восточный, восточный, 4 – 9 м/с, при грозе порывы до 15 – 19 м/с, температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днём +24…+29.

Погода в Тюмени 16 июля 2022 в инфографике МЧС Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 16 июля (3 июля по старому стилю) день Мокия и Марка, которые жили во времена императора Максимиана и были верными христианами. На Руси этот день считали несчастливым, поэтому советовали не начинать никаких новых дел и вообще проявлять бдительность.

В деревнях в эти дни продолжался сенокос. А ещё крестьяне обращали внимание на насекомых. Если было полно мошкары и комаров, то в ближайшую неделю будет хорошая погода.