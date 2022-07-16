В Фестивальном парке Ишима можно пускать мыльные пузыри и поболтать с Бабой-ягой

Фото: Фестивальный парк / https://vk.com/festivalparkishim

В ишимском Фестивальном парке до конца лета проходят бесплатные дискотеки и шоу мыльных пузырей. По словам директора парка Олега Панасюка, потанцевать можно в субботу вечером, а пускать мыльные пузыри – по субботам и воскресеньям в 12 часов.

Шоу мыльных пузырей запустили в начале лета 2022 года. Такое времяпрепровождение предложили в прошлом году, и идея нашла отклик в сердцах родителей, бабушек и дедушек. В этом году начинание решили продолжить, и с успехом.

Олег Панасюк рассказал, что сейчас идет разработка мини-дискотек для детей, на которых будут звучать любимые ребятами танцевальные хиты. На интерактивной площадке в парке можно посмотреть на домик Бабы-яги, в котором она поселилась с Котом-Котофеичем. Сказочные персонажи помогут ребятам стать главными героями необычной истории, сообщает «Тюменская линия».