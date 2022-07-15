В Тюмени 19-летний молодой человек угнал сразу семь велосипедов, чтобы купить себе телефон. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции № 6 Тюмени поступили сообщения от семи собственников о краже у них велосипедов. Все потерпевшие хранили свои двухколесные транспортные средства в подъезде на лестничной клетке, у некоторых они были пристегнуты противоугонными тросами. Общая сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен ранее не судимый, официально не трудоустроенный 19-летний молодой человек. Подозреваемый свою вину признал и пояснил, что сдавал велосипеды в различные комиссионные магазины областного центра.

– Вырученные деньги злоумышленник копил на покупку нового мобильного телефона. В настоящее время часть денег изъята, а еще три велосипеда. Их скоро вернут владельцам, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным фактам следователем возбуждено семь уголовных дел по статье «Кража». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до пяти лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.