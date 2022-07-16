В Тюмени студенты проводят анкетирование по направлениям: «карьера», «финансы» и «жилье»

Фото: Студсовет Тюменской области / https://vk.com/studsovet72

Чтобы определить запросы и посмотреть на эффективное взаимодействие в студенческой среде, студенты опрашивают обучающихся, сотрудников вузов и ссузов, а также потенциальных работодателей. Об этом в субботу, 16 июля, сообщает интернет-портал Megatyumen.ru.

По поручению губернатора Тюменской области Александра Моора в 2022 году исследования проводятся по направлениям: «карьера», «финансы» и «жилье». Все студенты смогут пройти анкетирование, вопросы которого согласованы ВЦИОМ. С 14 по 21 июля проходят фокус-группы с сообществами, которые поддерживают молодежное предпринимательство, с депутатами облдумы и представителями регионального департамента образования и науки. Также встречи пройдут со студентами вузов и профорганизаций, представителями крупных тюменских компаний (в том числе риелторскими) и с сотрудниками образовательных организаций.

Для демонстрации полученных данных большему количество людей и в удобном формате, Студсовет Тюменской области добавил форматы подкастов и шоу. В августе 2022 года начнется работа над шоу «Оценка проживания студентов в регионе» и над программой-интервью «Карьера для студента».

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в 2021 году исследовательскую работу провели по шести трекам: образование, финансы, внеучебная деятельность, семья, карьера, жилье. Результаты опросов оформили в виде журнала и презентовали их губернатору Тюменской области.