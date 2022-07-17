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Здоровье17 июля 2022 8:14

Тюменские врачи могут заработать до 300 тысяч рублей в месяц

Специалисты требуются в города и сельские территории региона
Сергей Швецов
Тюменские врачи могут заработать до 300 тысяч рублей в месяц.

Тюменские врачи могут заработать до 300 тысяч рублей в месяц.

Фото: Ольга Крыльцова

Тюменские врачи могут заработать до 300 тысяч рублей в месяц. Специалисты требуются в города и сельские территории региона.

В Тюмени врачу – стоматологу-ортопеду готовы платить 200 – 300 тыс. рублей в месяц, врачу-колопроктологу и сосудистому хирургу – от 50 тыс. до 150 тыс. рублей в месяц, а анестезиологу-реаниматологу – 130 тыс. рублей в месяц.

Кстати, максимальная предложенная зарплата для фельдшеров в Тюмени достигает 100 – 130 тыс. рублей в месяц, медицинским сестрам в Тюмени, Ярково, Уватском районе – до 50 – 60 тыс. рублей в месяц, передает «Вслух.ру».