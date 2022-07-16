В Ишиме 62-летнего грибника сразил инфаркт прямо в лесу: медикам пришлось идти пешком 1,5 километра

В Ишиме 62-летнего грибника сразил инфаркт прямо в лесу Фото: Татьяна Коркина

В Ишиме на прошлой неделе специалисты МЧС помогли медикам и пациенту, которому стало плохо прямо в лесу. Помощи попросила жена незадачливого грибника, которая указала координаты их местонахождения и встретила бригаду скорой помощи уже на трассе.

После того как прошли дожди, добраться до пациента на «Газели» было невозможно. Поэтому фельдшеры Елена Усольцева и Вадим Моркозов вооружились медицинскими укладками и отправились к месту назначения, за полтора километра. Когда они прибыли на место, мужчина уже страдал от боли, лежа на земле. Медики сразу оказали ему экстренную медицинскую помощь, оперативно купировали болевой синдром и установили венозный доступ.

Чтобы транспортировать мужчину, пришлось вызывать эмчеэсовцев. Спустя 1,5 часа после звонка в скорую мужчину переложили в машину к медикам, а ещё спустя полчаса провели коронароангиографию и стентирование.

Сейчас 62-летний житель Ишима находится в больнице с инфарктом. Благодаря профессионально оказанной помощи и командной работе оперативных служб, мужчина остался жив и идет на поправку, сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.