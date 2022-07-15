Коронавирус в Тюмени, последние новости на 15 июля 2022 года: заболели еще 62 человека

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 15 июля 2022 года увеличилось на 62. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 15 июля 2022 года увеличилось на 62. Всего с начала пандемии ковид подхватили 192 464 человека.

По состоянию на 15 июля 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 1 266 и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 1,3%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 36 регионах.

Снижение количества госпитализаций произошло в 38 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 11 субъектах РФ. Выздоровели за сутки 2 929 человек, это на 5,2% меньше в сравнении с 14 июля 2022 года. Выявлено 4 457 новых случаев. Умерли за сутки 40 человек.