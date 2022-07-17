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Общество17 июля 2022 7:21

Тюменцев призывают духариться «к месту», чтобы не нервировать остальных

Эксперт по этикету рассказала, как правильно пользоваться парфюмом
Сергей Швецов
Тюменцев призывают духариться «к месту», чтобы не нервировать остальных.

Тюменцев призывают духариться «к месту», чтобы не нервировать остальных.

Фото: Вадим Бегун

Тюменцев призывают духариться «к месту», чтобы не нервировать остальных. Специалист по деловому и светскому этикету, персональный и семейный консультант по этикету Надежда Харланова рассказала, как правильно пользоваться парфюмом.

– Выбранный аромат должен не только нравиться нам, но и быть уместен в предлагаемых обстоятельствах. Это касается и количества наносимого парфюма, и частоты его использования. При нанесении аромата нужно знать меру, стараться не переборщить, чтобы рядом с нами человеку не было душно от запаха наших духов, – объяснила консультант.

Она рекомендует наносить ароматы методом легкого распыления, можно войти в распыляемое над головой облако аромата. Не надо распылять очень много парфюма по всему телу, передает «Тюменская область сегодня».