Тюменцев призывают духариться «к месту», чтобы не нервировать остальных. Фото: Вадим Бегун

Тюменцев призывают духариться «к месту», чтобы не нервировать остальных. Специалист по деловому и светскому этикету, персональный и семейный консультант по этикету Надежда Харланова рассказала, как правильно пользоваться парфюмом.

– Выбранный аромат должен не только нравиться нам, но и быть уместен в предлагаемых обстоятельствах. Это касается и количества наносимого парфюма, и частоты его использования. При нанесении аромата нужно знать меру, стараться не переборщить, чтобы рядом с нами человеку не было душно от запаха наших духов, – объяснила консультант.

Она рекомендует наносить ароматы методом легкого распыления, можно войти в распыляемое над головой облако аромата. Не надо распылять очень много парфюма по всему телу, передает «Тюменская область сегодня».