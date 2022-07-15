Полицейские рассказали, как псевдоврачи разводили тюменских пенсионеров на большие деньги. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени будут судить псевдоврачей, которые создали клинику и разводили пенсионеров на деньги. От действий мошенников пострадали 165 человек, общая сумма ущерба превысила 16 миллионов рублей.

Как выяснилось, группа из 11 лжемедиков уговаривала пожилых людей пройти бесплатную диагностику организма, отмечая, что исследования проводятся якобы в рамках государственной программы.

Потом гражданам сообщали ложные сведения о состоянии их здоровья и убеждали срочно пройти двухлетний курс терапии стоимостью 300 тысяч рублей. Чтобы не спугнуть клиентов, к разговору подключался еще один участник группы.

– Он говорил, что пенсионеры могут воспользоваться специальной льготной программой, благодаря которой стоимость лечения снизится в три раза. Кроме того, услуги якобы можно оформить по системе кредитования на льготных условиях, тогда все расходы полностью лягут на клинику, – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Клиенты подписывали с мошенниками кредитный договор и договор на оказание косметологических услуг, где не было даже указано, за что платить. Но на это обстоятельство никто не обращал внимание, так как пенсионеров отвлекали как могли.

Спустя некоторое время гражданам стали поступать звонки от кредитных организаций. Им сообщали о наличии просрочки по кредиту. Потерпевшие пытались разобраться в случившемся в клинике, но ее работники отказывались возвращать деньги, ссылаясь на действующий договор.