Тюменская пенсионерка не отдала мошенникам миллион рублей, заподозрив неладное. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел полиции № 7 по Тюмени с заявлением о мошенничестве обратилась 70-летняя женщина. Пенсионерка рассказала полицейским, что ее пытались развести на деньги.

На ее телефон поступил звонок от неизвестной девушки, которая представилась внучкой и сообщила, что стала виновницей аварии, в которой сильно пострадали люди. Незнакомка просила передать миллион рублей для того, чтобы избежать наказания. Она попросила продиктовать номер мобильного телефона для того, чтобы постоянно быть на связи.

– После этой просьбы заявительница поняла, что нужно немедленно прервать разговор, так как внучка знает её номер наизусть. По данному факту возбуждено уголовное дело, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Стражи порядка призывают запомнить, что лучшая защита от мошенников – бдительность: «Незамедлительно перепроверяйте полученную информацию от незнакомых людей. В подобной ситуации немедленно прервите разговор со звонившим и свяжитесь с человеком, о котором идет речь».