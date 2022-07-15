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Происшествия15 июля 2022 7:44

Тюменская пенсионерка не отдала мошенникам миллион рублей, заподозрив неладное

Пожилой женщине позвонила на телефон неизвестная
Сергей Швецов
Тюменская пенсионерка не отдала мошенникам миллион рублей, заподозрив неладное.

Тюменская пенсионерка не отдала мошенникам миллион рублей, заподозрив неладное.

Фото: Ольга Крыльцова

В отдел полиции № 7 по Тюмени с заявлением о мошенничестве обратилась 70-летняя женщина. Пенсионерка рассказала полицейским, что ее пытались развести на деньги.

На ее телефон поступил звонок от неизвестной девушки, которая представилась внучкой и сообщила, что стала виновницей аварии, в которой сильно пострадали люди. Незнакомка просила передать миллион рублей для того, чтобы избежать наказания. Она попросила продиктовать номер мобильного телефона для того, чтобы постоянно быть на связи.

– После этой просьбы заявительница поняла, что нужно немедленно прервать разговор, так как внучка знает её номер наизусть. По данному факту возбуждено уголовное дело, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Стражи порядка призывают запомнить, что лучшая защита от мошенников – бдительность: «Незамедлительно перепроверяйте полученную информацию от незнакомых людей. В подобной ситуации немедленно прервите разговор со звонившим и свяжитесь с человеком, о котором идет речь».