В Тобольске осудили продавщицу, которая продавала подросткам алкоголь. Фото: Ольга Крыльцова

В Тобольске суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 45-летней местной жительницы. Женщина не раз продавала подросткам алкоголь.

– В июле 2021 года за продажу несовершеннолетнему бутылки пива тоболячку оштрафовали на 15 тысяч рублей. В апреле 2022 года обвиняемая вновь реализовала пивной напиток подростку, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил подсудимой наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием в доход государства 5% всех видов заработной платы, условно, с испытательным сроком 6 месяцев.