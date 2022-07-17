Для тюменских детишек, отдыхающих в лагерях, разработали квест-игру «Корабль здоровья». Сделали это специалисты областного центра профилактики и реабилитации.

Пилотной площадкой для апробации нового мероприятия в рамках летнего проекта стали пришкольные лагеря, организованные на базе школ № 40, № 68 и гимназии № 1 города Тюмени. Здесь 16 июня на протяжении всего дня специалисты центра проводили для ребят игры на свежем воздухе, делились секретами хорошего физического и эмоционального состояния.

Мальчишки и девчонки приняли участие в увлекательном и познавательном профилактическом квесте. Они разгадывали ребусы, составляли полезный завтрак, делали зарядку и «выкидывали в урну» все вредные для организма привычки.

– Профилактическая работа продолжится на протяжении всего лета, а участие в квест-игре «Корабль здоровья» примут ребята из загородных оздоровительных лагерей и других школ города Тюмени, – отметили в департаменте социального развития региона.